Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, luni, că România are în continuare unul dintre cele mai ridicate preţuri la energie din Europa şi de aceea, a adus acest subiect direct pe masa deciziilor CESEC– Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală şi de Sud-Est.

”România a fost astăzi capitala energiei în Europa Centrală și de Sud-Est.

Am prezidat la București, alături de Comisarul European pentru Energie, Dan Jørgensen, reuniunea CESEC – Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est, cu participarea a 16 miniștri din întreaga regiune.

România are în continuare unul dintre cele mai ridicate preţuri la energie din Europa. Tocmai de aceea, am adus acest subiect direct pe masa deciziilor CESEC şi l-am invitat la Bucureşti pe Comisarul European pentru Energie, pentru a discuta soluţii concrete: investiţii în capacităţi de producţie de bază – hidro, gaze, nuclear, modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie, stocare inteligentă, pentru echilibrarea consumului şi, mai ales, un parteneriat regional strâns, susţinut prin finanţare europeană”, a transmis ministrul Energiei, pe pagina sa de Facebook.

Bogdan Ivan susține că a agreat, alături de toţi partenerii prezenţi, instrumentele financiare şi de cooperare care vor face posibil acest plan în următorii doi ani.

”Am obţinut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro. De la începutul mandatului meu am avut discuţii directe cu Chris Wright (Secretar de stat pentru Energie), Jarod Agen (General Director – Energy Dominance Council) şi Paolo Zampolli (reprezentant special pentru parteneriate globale al preşedintelui Trump), în care am deschis perspective noi de cooperare între regiune şi Statele Unite ale Americii pentru proiecte civile şi nucleare, hidrogen, stocare şi infrastructură”, a mai spus ministrul.

”Scopul meu e clar: România sa fie actorul-cheie în regiune în materie de energie în raport cu Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii”, a conchis ministrul PSD.