Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că prețul pe kilowat pentru curentul electric ar putea fi redus la 1 leu, 1 leu și un pic pentru consumatorii casnici.

El a subliniat că liberalizarea prețului la energie a produs un șoc, costul urcând de la 0,68 la 1,55 lei.

„E foarte tentant să vii și să spui: plafonăm la 1 leu. Cu măsuri atât de brutale, nu vei reuși niciodată să câștigi încrederea pieței și a partenerului economic. Din punct de vedere economic poate să fie un calcul care să ne ducă la un leu, un leu și un pic atunci când vorbim despre prețul la consumatorul casnic”, a menționat Bogdan Ivan, la un eveniment pe teme de energie.

Sursa: Realitatea Financiara