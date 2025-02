Ne-am propus să trecem iarna cu gazul din producția proprie care înseamnă 25 de milioane de metri cubi zilnic plus ceea ce se extrage din depozite, iar românii trebuie să stea liniștiți, pentru că nu rămâne nimeni fără gaz și sunt protejați prin schema de compensare-plafonare, a declarat, marți, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

‘Ne-am propus să trecem iarna cu gazul din producția proprie care înseamnă cam 25 de milioane de metri cubi zilnic, plus ceea ce extragem din depozite – 19, 20, 20 și ceva de milioane de metri cubi. În fiecare an, în februarie, mai ales în iernile geroase, se întâmplă acest fenomen: depozitele se golesc mai rapid, capacitatea de extracție din depozite scade și sunt perioade în care se poate apela mai mult la importuri. E o situație dacă vreți conjuncturală. Vreau să subliniez că niciun român nu are vreun risc să rămână fără gaz. Deci, securitatea energetică a țării nu este sub nicio formă pusă în pericol. Am trimis Corpul de control la Depogaz să verificăm exact programul de extracție, dacă a fost respectat, în ce măsură s-a urmat ceea ce noi am stabilit la începutul sezonului rece. Dacă s-a greșit undeva voi lua cele mai dure măsuri și veți vedea lucrul acesta, pentru că raportul va fi public. Am remarcat că s-au extras ceva mai multe cantități în noiembrie față de alți ani. E adevărat, a fost cel mai friguros noiembrie din ultimul deceniu, asta pe datele oficiale. Urmează să stabilim exact dacă s-a încălcat vreun principiu sau vreo regulă și vom lua măsuri în consecință. Românii trebuie să stea liniștiți. Nu rămâne nimeni fără gaz și sunt protejați prin schema de compensare-plafonare’, a spus Burduja.

Întrebat despre prețul ridicat al gazelor în România din această perioadă, oficialul a menționat că tendința se remarcă în toată Europa.

‘Prețul gazelor a crescut în toată Europa, din păcate. Prietenii noștri la Est vor să sublinieze faptul că Europa fără gaz rusesc este într-o stare de vulnerabilitate și uitați-vă ce s-a întâmplat în ultima perioadă sau de ce a crescut prețul pe piața europeană a gazelor. Disponibilul de gaz de import din Alexandropolis, de exemplu, din Grecia, a scăzut semnificativ. Disponibilul de gaz azer din rezervele din Azerbaidjan care vin tot prin Turcia și până în zona noastră, a scăzut semnificativ și așa mai departe. Tranzitul gazului rusesc prin Ucraina, bineînțeles că a scăzut semnificativ. Transnistria este în situația în care este și atunci sigur că având o cerere mai mare, în contextul unei oferte, să spunem similare, prețul crește. Este o situație, repet, tranzitorie. Veți vedea în următoarele zile, când se mai încălzește vremea, consumul României va scădea probabil în jurul cifrei de 40 de milioane, chiar mai puțin, și atunci este posibil să nu mai aibă nevoie deloc de nicio moleculă de gaz de import. Din datele pe care le am de la cei de la Meteo, știu că în 3-4 zile vremea trebui să se încălzească și lucrurile se vor normaliza’, a explicat ministrul Energiei.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a avut marți o întâlnire de lucru cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și cu ministrul Mediului, Mircea Fechet, în care s-a discutat despre flexibilizarea procedurilor privind obținerea de autorizații/avize/acorduri eliberate de cele două instituții centrale și de la structurile din teritoriu, precum și despre identificarea aspectelor legislative care pot fi îmbunătățite în contextul campaniei de irigații din 2025