Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a oferit miercuri o explicație tranșantă privind discrepanța majoră dintre costul efectiv al energiei produse și prețul final, umflat, pe care îl plătesc românii pe factură. Ivan a dezvăluit că, din suma totală achitată de consumatori, doar jumătate reprezintă costul propriu-zis al energiei consumate.

Ministrul Bogdan Ivan a adus clarificări privind costurile ascunse din facturile românilor, arătând că, deși taxele de transport și distribuție sunt prezente la nivel global, o componentă critică este „dublă față de media Uniunii Europene”.

În cadrul unei intervenții la un post de radio, Ivan a identificat problema majoră în costul asociat cu Consumul Propriu Tehnologic (CPT), adică pierderile de energie din rețea. „Sunt tarifele de transport, distribuție, furnizare, sunt în toată lumea… dar în unele cazuri, de exemplu, la consumul propriu tehnologic, acel faimos CPT, pe care nu îl înțelege nimeni ce înseamnă, e dublu față de media Uniunii Europene”, a declarat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a contestat vehement această cifră, subliniind că nu există o justificare fizică (o „altă dinamică a gravității”) care să explice de ce pierderile de energie ar fi de două ori mai mari în România comparativ cu restul Europei. Această discrepanță sugerează o gravă problemă de eficiență, management și integritate în rețeaua națională de distribuție, costurile fiind suportate, în final, de consumatori.

Practic, o parte semnificativă din prețul final al energiei electrice plătit de români acoperă nu doar electricitatea, ci și ineficiența și avariile din sistem.

Soluția Guvernului pentru limitarea speculei

Ministrul Bogdan Ivan a detaliat structura exactă a facturii finale, arătând limpede de ce consumatorii plătesc sume atât de mari. Potrivit ministrului, doar 51% din valoarea facturii reprezintă efectiv costul energiei electrice active consumate. Restul de 49% este o sumă compusă din diverse taxe, tarife și costuri reglementate.

Ivan a enumerat componentele care adaugă aproape jumătate din costul final:

Tarife de Transport, Distribuție și Furnizare: Acestea acoperă infrastructura de rețea.

Taxe Guvernamentale: Includ TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) și acciza.

Costuri de Mediu: Taxe de certificate verzi (sprijin pentru energia regenerabilă).

Ce soluții propune Guvernul

Pentru a reduce impactul total al acestor costuri compuse, ministrul a subliniat că intervenția trebuie să înceapă de la prețul de bază al energiei vândute de producători.

Soluția propusă de Guvern vizează limitarea speculei pe piață printr-o cantitate mai mare de energie vândută direct către furnizorii care au clienți mai mulți de 200-300 de mii clienți casnici, ceea ce ar însemna o măsură prin care s-ar limita posibilitatea de speculă pe piață cu diferite cantități mari de energie.

Prin această măsură, Guvernul speră să ocolească o parte din tranzacțiile speculative de pe bursă, stabilizând prețul de achiziție al energiei pentru furnizorii mari și, implicit, reducând costul final suportat de gospodării.

Conflict Guvern-ANRE. Discuții tensionate între ministrul Energiei și autoritatea de reglementare

Ministrul Energiei a adus în atenția publică nu doar problemele din structura facturilor, dar și relația încordată pe care o are cu Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE).

Întrebat despre eforturile de a reduce costurile nejustificate suportate de consumatori, ministrul a confirmat existența unor discuții tensionate cu forul de reglementare.

Aceste fricțiuni vin în contextul în care ANRE este instituția responsabilă de stabilirea și aprobarea tarifelor de transport și distribuție, inclusiv a controversatului cost pentru Consumul Propriu Tehnologic (CPT) – despre care Ivan a afirmat că este dublu față de media europeană.

Ministrul Bogdan Ivan a oferit detalii incendiare despre climatul de lucru tensionat cu Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), descriind o opoziție directă din partea unor funcționari de rang inferior față de inițiativele guvernamentale de a reduce costurile energiei.

Ivan a făcut o distincție clară între conducerea ANRE și funcționarii cu care a lucrat.

Conducerea, deschisă; Funcționarii, opoziție fățișă

Ministrul a lăudat deschiderea și profesionalismul conducerii directe a ANRE: „Am avut și momente mai tensionate, nu cu cei din conducerea companiei [ANRE], din conducerea direct, care chiar au fost de bună credință acești oameni și le mulțumesc pe această cale, au făcut deja două modificări importante în reglementări, prin care se reduce serios segmentul de speculă în piață…”

În contrast, Ivan a descris un incident umilitor cu unii funcționari din cadrul Autorității, în timpul unei întâlniri la care participau 20 de directori de companii și experți. Replica Funcționarilor: „Domnul Ivan, veniți dumneavoastră acum că vreți să scădeți prețul și asta, nu ne spuneți nouă ce avem de făcut, noi avem reglementări speciale, suntem sub ordinea Parlamentului, nu vine Ministerul Energiei să ne dea nouă lecții.”

Sursa: Realitatea Financiara