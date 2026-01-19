Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat pentru luni, de la ora 14.00, Comandamentul Energetic Național, în contextul avertizărilor de ger emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Reuniunea va avea loc la sediul Dispecerului Energetic Național, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Energiei.

Convocarea vine pe fondul unei perioade de frig intens, care afectează cea mai mare parte a țării.

Ministrul va face declarații în fața presei după ora 15:00.

Cod galben de ger în toată țara până joi dimineața

Luni, între orele 10.00 și 20.00, este în vigoare un Cod galben de temperaturi scăzute, valabil pentru Moldova, sudul, centrul și estul Transilvaniei, Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și sudul Olteniei.

Temperaturile vor fi, în medie, cu 7-9 grade mai mici decât cele normale pentru această perioadă, urmând să se situeze între -8 și -4 grade, iar în nordul Moldovei și în depresiunile din Transilvania se vor apropia de -10 grade.

De luni seara până marți dimineața, întreaga țară va fi sub avertizare Cod galben de ger, cu minime ce vor coborî frecvent între -20 și -10 grade.

Totodată, până joi dimineața, este valabilă o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, care anunță temperaturi minime, în general, între -20 și -6 grade. În nordul și nord-estul Moldovei, dar și local în Transilvania, frigul va persista chiar și pe parcursul zilei, cu valori de aproximativ -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie), gerul se va menține în nordul și centrul țării, cu temperaturi între -17 și -9 grade.

În sudul și sud-estul teritoriului sunt posibile precipitații mixte și depuneri de polei. În plus, vântul va sufla temporar mai intens în sudul Banatului și în unele zone din sud-est, cu viteze de 40–50 km/h, accentuând senzația de frig.

