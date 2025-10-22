Conducerea companiei Salrom a fost demisă, a anunțat marți seara ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță. Decizia a fost luată împreună cu acționarul minoritar, după o perioadă de analize și negocieri.

„A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. S-a terminat cu nepăsarea și aroganța celor care cred că resursele statului român sunt moștenire personală”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Radu Miruță a precizat că, în locul vechii conduceri, vor fi numiți profesioniști selectați pentru mandate temporare: un director executiv cu experiență în explorare geologică, provenit din comunitatea locală, un auditor financiar specializat în controlul cheltuielilor și un antreprenor membru al Romanian Business Leaders.

Ministrul a invocat două rapoarte oficiale – ale Corpului de Control al premierului și ale Ministerului Economiei – care ar fi constatat utilizarea necorespunzătoare a resurselor publice. El a anunțat că ministerul va continua demersurile în instanță pentru recuperarea prejudiciilor și tragerea la răspundere a celor vinovați.

De asemenea, Miruță a menționat sprijinul acordat comunității din Praid, afectată de inundații, subliniind că există două scheme de ajutor: una pentru firmele cu activitatea suspendată, cu peste 4,3 milioane de lei deja aprobați, și alta destinată despăgubirilor și reparațiilor, aflată în derulare.

„Adevărul iese întotdeauna la suprafață – și în acest caz, adevărul doare: au greșit și vor răspunde”, a concluzionat ministrul.

