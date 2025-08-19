Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a evitat un răspuns clar când a fost întrebat despre plata pensiilor și salariilor, deși susține că România are acum un guvern responsabil, iar „situația actuală este o frumusețe”. Aprecierea vine în condițiile în care țara nu reușește să absoarbă eficient fondurile europene și se confruntă cu o criză bugetară majoră, iar primele victime sunt românii de rând. Într-un discurs ambiguu, ministrul a vorbit despre sfârșitul populismului și a susținut că „toată lumea strânge cureaua”.

După ședința de Guvern în care s-a adoptat ordonanța privind posibilitatea blocării unor proiecte derulate prin PNRR, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că obiectivul imediat al Executivului este să stimuleze creșterea economică după perioada de „stins incendii”.

Întrebat dacă Executivul ar putea lua în calcul și varianta înghețării pensiilor și salariilor, în situația în care datoria publică ajunge la 70%, Pîslaru a dus discuția spre diferitele valori ale acestui indicator folosite la nivel european, fără însă a răspunde concret.

Întrebat din nou despre pensii și salarii, Pîslaru a precizat că Guvernul va lua măsuri pentru a menține echilibrul între creștere economică și stabilitate fiscală.

