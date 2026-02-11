Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, marți, că problemele comunelor sunt analizate, în prezent, din punct de vedere contabil și a subliniat că aceste unități administrativ-teritoriale nu pot fi transformate în ”societăți comerciale”.

”Un aparat bugetar care este slăbit, un aparat bugetar care nu poate funcționa, un aparat bugetar atât local, județean și central care este într-o zonă de dezbinare poate duce ca un stat să fie eșuat. De ce spune acest lucru? Pentru că, în anul 2025, Ministerul Agriculturii a avut un buget alocat de aproape 5 miliarde de euro de la bugetul de stat. Împreună cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii și agențiile pe care le gestionăm pe fonduri europene, Ministerul Agriculturii în anul 2025 a adus fix 5,08 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Practic, de la bugetul de stat, Ministerul Agriculturii în anul 2025 a utilizat zero fonduri. Cu responsabilitate vă mai spun, fac parte din acest Guvern, dar în momentul de față cred că problemele comunităților locale, ale unităților administrativ-teritoriale, comune, au fost și sunt analizate din punct de vedere contabil. Lucrul acesta nu trebuie să fie. Noi nu putem transforma comunele, unitățile administrativ-teritoriale, în societăți comerciale”, a spus Florin Barbu, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România.

Potrivit social-democratului, trebuie să existe o dezvoltare economică corectă și să nu fie împovărați locuitorii comunelor.

”Trebuie să îndreptăm (către comune) unități de procesare care să creeze locuri de muncă, care să aducă venituri și dumneavoastră să aveți acești bani pentru a dezvolta comunele, de a asigura cofinanțările pentru proiectele pe fonduri europene. (…) Agricultura și industria alimentară, care își desfășoară activitatea în unitățile administrativ-teritoriale ale dumneavoastră, au avut 20% pondere în PIB. Și să vă mai spun un lucru – tot în unitățile dumneavoastră teritoriale unde se desfășoară aceste activități agricole aceste unități de procesare au adus 50% venituri la bugetul de stat”, le-a transmis ministrul primarilor.

Totodată, el a menționat că dezvoltarea satelor nu se poate face fără o administrație locală puternică.

”Ministerul Agriculturii rămâne un partener corect pentru dezvoltarea satului românesc. (…) Unitățile administrativ-teritoriale nu trebuie considerate și luate ca o problemă a României. Unitățile administrativ-teritoriale au rol strategic în a asigura securitatea alimentară, condiții sociale și de bunăstare pentru acei locuitori care sunt în comunele dumneavoastră”, a completat Florin Barbu.