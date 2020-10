Ministrul Agriculturii, la „Legile Puterii”: Anul acesta, am irigat maxim 510.000 de hectare. Sistemul vechi de irigații e distrus

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a anunțat, joi searăî, în exclusivitate la emisiunea “Legile Puterii” de la Realitatea Plus, că sistemul vechi de irigații e aproape distrus și, într-un an de secetă precum 2020, nu au putut fi irigate decât peste 500.000 de hectare de teren din România. În momentul în care era funcțional, sistemul deservea aproape 3 milioane de hectare.

“După 30 de ani , constatăm că am avut un sistem de irigații care funcționa și care deservea aproape 3 milioane de hectare, iar într-un an în care a fost secetă puternică și pedologică extremă, în care am avut nevoie de apă, fermierii au avut nevoie de apă, în momentul în care s-a dat drumul la apă pe canale încă din martie, deși în mod obișnuit se dădea în luna mai, am constatat că apa ajunge pe suprafețe infime, 200.000-300.000 de hectare”, a declarat Adrian Oros, la Realitatea Plus.

Ministriul a anunțat că nu s-a investit aproape deloc în modernizarea sistemului vechi de irigații.

“Anul acesta, am irigat maxim 510.000 de hectare pentru că sistemul de irigații, cel vechi, a fost distrus în mare parte și pentru că, din nefericire, în fiecare an, în acești ultimi 30 de ani, s-a investit foarte, foarte puțin în acest sistem de irigații pentru a fi reabilitat, pentru a se repara pompele și pentru a se extinde”, a precizat Oros.

Sursa: Realitatea de Bucuresti