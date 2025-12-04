Ministerul Transporturilor a aprobat o indemnizație lunară de 46.560 lei brut (aproximativ 27.000 lei net) pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), în ciuda propunerii Fondului Proprietatea pentru o sumă de 19.885 lei brut (circa 11.600 lei net), care a fost respinsă în Adunarea Generală a Acționarilor din 2 decembrie.

Decizia a stârnit controverse, mai ales după ce premierul Ilie Bolojan criticase în octombrie nivelul indemnizațiilor la companiile de stat din transporturi, subliniind că acestea au crescut cu 40-50%, menționând trei exemple, printre care și Aeroporturi București, și că nu este o problemă dacă datele sunt făcute publice, dar că ar trebui să existe un angajament pentru valori decente.​

Doar câteva săptămâni mai târziu, Ministerul Transporturilor a validat aceste remunerații generoase pentru membrii Consiliului de Administrație al CNAB. Contradicția evidentă ridică întrebări despre coerența reformelor anunțate în administrația publică.

Ministerul Transporturilor este acționar majoritar, cu un pachet de 80% din acțiuni.

Fondul Proprietatea, acționar minoritar cu 20% din acțiuni, a criticat decizia Ministerului Transporturilor, considerând că respingerea propunerilor sale privind guvernanța corporativă va îngreuna listarea companiei pe bursă și va transmite un mesaj negativ investitorilor români și internaționali. Fondul a propus, printre altele, reluarea selecției auditorului financiar, transparență în procesul decizional și o remunerație mai echitabilă pentru membrii consiliului, toate fiind respinse.​

Compania Națională Aeroporturi București a înregistrat în 2024 un profit de peste 600 milioane de lei și o cifră de afaceri de 1,8 miliarde de lei, iar pentru 2025 se estimează un profit de peste 500 milioane de lei.

Premierul Bolojan a anunțat recent intenția de a lista companii de stat pe bursă, inclusiv CNAB, dar decizia privind indemnizațiile ridică semne de întrebare privind angajamentul față de guvernanța corporativă.