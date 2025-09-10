Programul de tratamente în străinătate are în prezent pe lista de așteptare 43 de dosare, în valoare totală de aproximativ 13 milioane de lei, a anunțat marți ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Printre pacienți se află 30 de adulți și 13 copii, cel mai mic având 1 an și 8 luni, iar cel mai vârstnic 74 de ani.

Cele mai multe solicitări vizează afecțiuni oncologice, dar și boli rare, genetice sau transplanturi.

Pentru acoperirea costurilor, Ministerul Sănătății va primi suplimentar 20 de milioane de lei, în urma unei decizii luate împreună cu Ministerul Finanțelor.

Sursa: Realitatea Medicala