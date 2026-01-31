În timp ce pensiile rămân înghețate încă doi ani, Ministerul Muncii spune că se caută soluții pentru ajutoare! Între timp, mica recalculare nu a fost finalizată chiar dacă au trecut doi ani, iar despre controversa distribuirii pensiilor pe card, Ministerul susține că este opțiunea pensionarului, dar casele de pensii recomandă plata pe card.

În timp ce pensionarii sunt nevoiți să se descurce cu aceleași sume încă doi ani, Ministerul Muncii anunță că analizează variante pentru acordarea unor ajutoare punctuale. Între timp, mica recalculare, promisă de aproape doi ani, nu este nici acum finalizată, iar controversa privind plata pensiilor pe card continuă să stârnească nemulțumiri. Jurnalista Realitatea PLUS Alexandra Nistorescu a cerut explicații oficiale, iar ministerul a transmis răspunsuri în exclusivitate.

Punctul de referință rămâne blocat la 81 de lei

Ministerul Muncii confirmă că, potrivit legislației în vigoare, valoarea punctului de referință folosit la calculul pensiilor rămâne neschimbată: 81 de lei. Această înghețare se aplică pentru anul 2026, ceea ce înseamnă că pensionarii nu vor vedea nicio creștere reală în perioada următoare.

Instituția spune că analizează posibilitatea acordării unor ajutoare unice pentru persoanele cu venituri foarte mici, însă nu există încă un calendar sau o formulă clară.

Sume infime pentru români. Cât pierd pensionarii în lipsa indexării cu inflația?

Mica recalculare, încă neterminată: peste 70.000 de dosare rămân nesoluționate

Ministerul anunță că aproximativ 225.000 de dosare sunt eligibile pentru mica recalculare. Până în prezent, au fost procesate în jur de 148.000, restul fiind încă în lucru. Deși procedura trenează de doi ani, instituția subliniază că drepturile rezultate din recalculare se acordă retroactiv, începând cu septembrie 2024, indiferent de data emiterii deciziei.

Schimbarea formulei de calcul a vechimii: ministerul spune că nu afectează drepturile pensionarilor

Emiterea ordinului privind transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice a fost justificată prin necesitatea alinierii la noua lege a pensiilor. Ministerul insistă că această procedură tehnică nu modifică modul în care se calcula vechimea până acum și nu afectează drepturile deja câștigate.

Pensiile pe card: oficial, alegerea pensionarului; neoficial, recomandarea caselor de pensii

Ministerul Muncii afirmă că modalitatea de plată a pensiei este la latitudinea beneficiarului. Cu toate acestea, casele teritoriale de pensii recomandă plata prin cont bancar, mai ales în cazul noilor pensionari care au fost salariați și au primit salariul pe card.

Această diferență între poziția oficială și recomandările din teritoriu a alimentat confuzia și nemulțumirea multor pensionari, mai ales în contextul în care plata pe card devine tot mai des promovată ca variantă „preferată”.