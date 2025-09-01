Ministerul Finanțelor (MF) a anunțat că, în luna septembrie 2025, intenționează să atragă împrumuturi de 6,2 miliarde de lei de la băncile comerciale, la care se pot adăuga 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive. Suma totală, de 6,995 miliarde lei, depășește cu 385 milioane lei nivelul programat în august.

Fondurile vor fi utilizate pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, dar și pentru acoperirea deficitului bugetar.

Potrivit prospectului publicat în Monitorul Oficial, în septembrie vor avea loc două licitații pentru certificate de trezorerie (500 milioane lei pe 4 septembrie și 400 milioane lei pe 18 septembrie), precum și 13 emisiuni de obligațiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 5,3 miliarde lei.

Printre acestea se numără emisiuni de 300 milioane lei (11 septembrie), de 400 milioane lei (în mai multe date, între 1 și 29 septembrie) și două de 500 milioane lei (1 și 8 septembrie).

Sursa: Realitatea Financiara