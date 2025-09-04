Ministerul Energiei a prezentat un set de cinci măsuri prin care speră să scadă treptat prețul energiei electrice pentru consumatori și companii. Ministrul Bogdan Ivan a subliniat că doar 51% din factura finală reprezintă costul energiei active, restul de 49% fiind tarife de transport și distribuție, taxe și accize.

Printre măsurile anunțate se numără operaționalizarea unui mecanism Market Maker pentru stabilizarea pieței, introducerea tarifelor dinamice, reducerea costurilor de achiziție ale distribuitorilor printr-un mecanism unic, creșterea transparenței tranzacțiilor și integrarea tuturor programelor de eficiență energetică sub coordonarea ministerului.

Ivan a explicat că România se confruntă cu unele dintre cele mai mari prețuri la energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare, din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, a lipsei interconectării energetice, a eliminării masive a capacităților de producție pe gaz și cărbune și a ritmului redus al investițiilor.

Totodată, ministrul a anunțat că România negociază la nivel european amânarea până în 2030 a închiderii centralelor pe cărbune prevăzute să fie închise în 2026, pentru a reduce presiunea asupra prețurilor și a asigura o tranziție energetică mai echilibrată.

Sursa: Realitatea Financiara