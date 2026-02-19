Minerii şi energeticienii membri ai sindicatelor asociate Federaţiei Naţionale Mine Energie organizează joi, între orele 13:00 şi 17:00, un miting de protest în faţa Guvernului, ca urmare a problemelor cu care se confruntă.

Anterior începereii protestului, sindicaliștii precizau că la acțiune vor participa sute de persoane.

Sindicaliștii acuză încălcarea contractelor individuale de munca ale salariaților din Complexul Energetic Oltenia, prin neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă. De asemenea, aceștia amenință cu greva foamei dacă nu-și vor recăpăta beneficiile.