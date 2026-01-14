Toate taxele Realității Plus sunt plătite la zi, așadar nu există nicio datorie în contul Realitatea Plus – Televiziunea Poporului.

De unde întreaga nebunie privind datoriile Realității și cine trebuie arătat cu degetul în această poveste? Pentru că banii respectivi ar ajuta bugetul de stat, dar să vină de unde trebuie.

În anul 2011, Realitatea Media, Realitatea Plus, Televiziunea Poporului nu are nicio legătură cu Realitatea Media, cere intrarea în procedura de reorganizare. La momentul respectiv, exista un dosar sindic în care se arătau motivele pentru care s-a ajuns în această situație.

Un prim motiv este faptul că unii oameni care au încasat salarii babane de la Realitatea Media, și anume vreo 170 de persoane, printre care și Emilia Șercan.

La acel moment, Emilia Șercan a recunoscut în fața unor anchetatori câți bani încasa de la Realitatea Media.

Un alt motiv pentru care s-a ajuns la dosarul de insolvență al Realității Media este managementul defectuos asigurat de Asesoft, patronată de fugarul Sebastian Ghiță.

În anul 2022 există o hotărâre definitivă și irevocabilă prin care Realitatea Media intră în faliment. În anul 2022 se deschide acest dosar penal, așadar Realitatea Media este pârât, iar ANAF este parte vătămată.

În dosarul Realitatea Media apar numele celor care au încasat banii celor de la Realitatea. Printre acestea se numără și numele Emiliei Șercan, care se regăsește în documentul care, în acest moment, este pe rolul tribunalului. Este un document public, astfel încât oricine ne contestă poate merge foarte ușor să ceară acces la el și o va putea vedea acolo pe Emilia Șercan.

Cât încasa Emilia Șercan de la Realitatea Media

Jurnalista Emilia Șercan dă dovadă de o foarte mare ipocrizie atunci când spune că Realitatea trebuie să își plătească datoriile.

Emilia Șercan, în declarația de martor din dosarul 29937/3/2022, Secția I Penală, aflat pe rolul Tribunalului București:

„În declarația de martor din data de 21.11.2014, Șercan Emilia a declarat următoarele: în perioada 2008–2009 am lucrat la SC Realitatea Media SA pe postul de jurnalist, am susținut un interviu cu dl. Sergiu Toader, director general, care mi-a explicat atribuțiile postului pe care urma să-l ocup și, de asemenea, cu dl. Enache Sorin, care mi-a comunicat că urmează să fiu plătită cu suma de 9000 de euro lunar, net. Am semnat un contract de cesiune de drepturi de autor nr. GD43/25.01.2008 și contractul individual de muncă nr. 953/7/02/2008, iar suma cu care am fost retribuită a fost împărțită pe cele două contracte.”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Emilia Șercan era plătită, în 2009, cu 9000 de euro lunar net, adică 15.000 de euro brut. În acel an, salariul minim în România era de 600 de lei.

Această declarație, care a venit de la procurori, trebuie luată în calcul sub următoarea nuanță: Șercan era plătită din mai multe firme și, în momentul în care a ajuns la Realitatea Media, nu a făcut nicio investigație cu privire la Sorin Ovidiu Vîntu, cel care era parte din patronat. Însă rolul domniei sale era să facă investigații despre alții.

Dosarul 29937/3/2022: SC Realitatea Media – în calitate de inculpat; Luca Liviu – care, în acel timp, era administrator judiciar, inculpat; iar ANAF este parte civilă în acest dosar.

Nu este nicăieri menționat Maricel Păcuraru sau vreo altă persoană din familia Păcuraru, așa cum nu este menționat numele niciunui alt angajat din Realitatea Plus – Televiziunea Poporului.

Mai trebuie adăugat că Alexandru Dimitriu, deputatul USR (fost participant la „Vara Ispitelor”), a fost parte din acest dosar. A reprezentat interesele unor impostori în acest proces. Dacă domnul Dimitriu nu își mai amintește, putem să-i reamintim.

Fiindcă se tot rostogolește minciuna cu datoriile Realității Plus, dacă se mai întâmplă și mai sunt astfel de acuzații că Realitatea Plus nu are datoriile plătite la zi, Televiziunea Poporului își rezervă dreptul să îi acționeze în judecată pe cei care fac astfel de afirmații mincinoase.

De asemenea, mai trebuie amintit că, în momentul în care s-a pus sechestru pe bunurile Realitatea Media, Sorin Blejnar era șeful ANAF și, prin această instituție, a pus sechestru pe bunurile Realitatea Media, dar sub custodia Asesoft, adică toate echipamentele s-au dus la fugarul Sebastian Ghiță.