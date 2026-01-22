Deputatul PSD și fost ministru al Apărării, Mihai Fifor, a lansat un atac frontal la adresa lui Ilie Bolojan, într-un mesaj public în care contestă atât direcția economică asumată de acesta, cât și modul în care sunt prezentate datele bugetare.

Fifor susține că măsurile promovate sub eticheta de „reformă” au produs efecte grave asupra economiei și nivelului de trai. „Să îi minți cu seninătate pe români, să îi sărăcești cu bună știință, să pui economia în cap pe termen lung, să crești taxe și impozite, să tai venituri și să ai o singură idee fixă – și aceea toxică: să dai afară oameni. Asta înseamnă „reforma” Bolojan. Cinism. Aroganță. Dispreț. Minciună. Așa se definește zodia Bolojan.”

Execuția bugetară, prezentată ca dovadă a unei „înșelătorii”

În analiza sa, Mihai Fifor afirmă că datele execuției bugetare nu confirmă succesul invocat de guvernare, ci, dimpotrivă, ar demonstra o manipulare contabilă. „Iar cifrele execuției bugetare nu fac decât să dovedească uriașa înșelătorie menită să pună țara la pământ. Totul sub marea minciună a intrării în incapacitate de plată, a retrogradării la ”junk”, a opririi finanțărilor pentru România. Totul în numele așa-zisei ”reforme” a apostolului austerității de la Bihor.”

Întrebări directe adresate lui Ilie Bolojan

Fostul ministru al Apărării formulează o serie de întrebări retorice, legate de impactul economic și social al politicilor aplicate. „De ce, domnule Bolojan? Cui a folosit frânarea economiei românești? Cui a folosit inducerea unei stări de panică generalizată, pe fondul sărăcirii galopante a populației? De ce a trebuit să creșteți TVA, taxe și impozite? De ce a trebuit să ajungem în doar cinci luni la cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, dublă față de țara de pe locul următor?”

Acuzații privind capturarea statului și lipsa unui mandat

Mihai Fifor merge mai departe și afirmă că deciziile ar fi fost luate fără o legitimitate reală. „Ați capturat statul cu o mână de incompetenți și vă jucați cu soarta românilor. Cu ce drept? Cine v-a dat mandatul să vă bateți joc de o țară întreagă? Spuneți ceva românilor. Orice. Dar nu abureala cu ”scăderea deficitului”. Nu minciuna cu ”junk”. Nu bătaia de joc numită reformă. Spuneți ceva care să vă mai permită să-i priviți în ochi pe români.”

Deficitul bugetar și acuzația de artificiu contabil

În mesajul său, deputatul PSD contestă ideea reducerii deficitului bugetar ca realizare guvernamentală. „Pentru că așa-zisa performanță a lui Bolojan – reducerea deficitului mai mult decât era prognozat (7,7% față de 8,4%) – nu există. Este o plăsmuire construită pe un artificiu contabil grosolan: transferul unor cheltuieli de aproximativ 0,6% din PIB de pe componenta de împrumut a PNRR pe granturi europene nerambursabile, prin programe precum SAFE sau Fondurile de Coeziune.”

Mihai Fifor îi dă replica rezistului de la Apărare: ”Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii se pensionează la 48 de ani este o manevră abjectă de manipulare”

Rolul Comisiei Europene și mutările din PNRR

Mihai Fifor susține că schimbările decisive au venit din exterior și nu reprezintă rezultatul unei politici interne. „Prin decizia Comisiei Europene, ceea ce era cheltuială a devenit venit. Atât. Nu este niciun merit guvernamental aici. Este un efect contabil.” El precizează că procesul era deja finalizat cu luni înainte. „Operațiunea de reducere cu 6,8 miliarde de euro a componentei de împrumut din PNRR și mutarea finanțării proiectelor mature pe granturi s-a finalizat încă din octombrie 2025. Atunci s-a stabilit alocarea finală de 21,62 miliarde euro: 13,56 miliarde granturi și 8,06 miliarde împrumuturi. În memorandumul cu Comisia Europeană scria negru pe alb că această mutare va avea efect de reducere artificială a deficitului bugetar.”

Continuarea austerității, în ciuda datelor cunoscute

Potrivit lui Fifor, aceste informații erau cunoscute, dar nu au schimbat direcția măsurilor adoptate. „Bolojan știa. A ascuns. Și a continuat austeritatea cu barda: creșteri de TVA, accize, taxe, impozite, tăieri de venituri, concedieri.”

Diferența dintre cifrele oficiale și realitatea invocată

Deputatul PSD afirmă că rezultatul final a fost prezentat public într-o formă denaturată. „În final, execuția bugetară a arătat un deficit de 7,7% din PIB, prezentat propagandistic drept o mare izbândă. În realitate, fără artificiul contabil, deficitul urcă la 8,35% din PIB.”

Efectele economice invocate de Mihai Fifor

În evaluarea sa, Mihai Fifor leagă aceste politici de evoluțiile economice recente. „Nu este o victorie. Este un eșec. Un eșec plătit cu prăbușirea consumului, cu economia în frână, cu inflație dublă față de începutul anului și cu o perspectivă clară de scădere accentuată a puterii de cumpărare.”

Mesajul se încheie cu o caracterizare dură a direcției asumate. „Aceasta este ”reforma” Bolojan. O combinație de minciună, aroganță și dispreț față de români.”

Dan Tănasă lovește dur: Frații Muraru, acuzați de obediență externă și trădare a suveranității