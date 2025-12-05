Continuă dezastrul privind funcționarea și alimentarea cu apă a populației din județele Prahova și Dâmbovița. Locuitorii municipiului Moreni, județul Dâmbovița, se confruntă și ei cu o criză a apei potabile generată de problemele de la barajul Paltinu din județul Prahova. Autoritățile din județ au emis mesaje RO-Alert prin care anunță populația că apa furnizată este „interzisă pentru băut, igienă individuală, spălarea alimentelor și a vaselor pentru gătit”.

De asemenea, spun autoritățile, aceasta nu poate fi folosită pentru prepararea hranei.

Și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a venit zilele acestea cu un mesaj dur. Acesta a avertizat că introducerea apei contaminate într-o rețea de alimentarea ar putea reprezenta „un Incident de sănătate publică și epidemiologic fără precedent”.

În tot acest timp, ministrul Mediului nu face nimic. Buzoianu spunea joi seara că nu își va da demisa. În schimb, rezista de la Mediu a amenințat cu demisii cu privire la situația de acolo.