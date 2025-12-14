Bill Gates a afirmat că avansul inteligenței artificiale va transforma radical piața muncii, lăsând miliarde de oameni fără ocupație. Cofondatorul Microsoft a precizat însă că există trei domenii care, în opinia sa, nu vor fi înlocuite de tehnologie.

Contextul apariției ChatGPT

Lansat acum trei ani, ChatGPT a deschis o nouă etapă în evoluția tehnologică, oferind răspunsuri detaliate la întrebările utilizatorilor în doar câteva secunde. Această schimbare majoră a alimentat temeri în rândul angajaților din întreaga lume, care se întreabă cum va arăta viitorul muncii într-o societate dominată de algoritmi și sisteme automate. Numeroase studii au analizat deja ce profesii ar putea dispărea.

Avertismentul lui Gates

Bill Gates a transmis că multe locuri de muncă vor deveni inutile pe măsură ce tehnologia se va integra tot mai mult în viața de zi cu zi. Totuși, el a subliniat că nu toată populația va fi afectată, deoarece trei profesii vor rămâne protejate de valul automatizării.

Programatorii

Prima categorie menționată de Gates este cea a programatorilor. Deși inteligența artificială poate genera cod, aceasta nu este încă suficient de avansată pentru a funcționa fără supraveghere. Oamenii sunt indispensabili pentru a corecta erorile, pentru a elimina bug-urile și pentru a dezvolta sisteme mai complexe. Astfel, rolul programatorilor rămâne vital în construcția și monitorizarea noilor tehnologii.

Specialiștii din energie

Al doilea domeniu identificat de Gates este cel energetic. Miliardarul a explicat că industriile nucleare, petroliere și cele bazate pe surse regenerabile presupun strategii complicate și expertiză avansată. Acestea nu pot fi gestionate integral de sisteme automatizate. Inginerii, tehnicienii și cercetătorii din energie vor continua să fie necesari pentru administrarea infrastructurii, pentru rezolvarea provocărilor zilnice și pentru inovație.

Biologii

A treia categorie menționată de Gates este cea a biologilor. Inteligența artificială nu poate genera descoperiri științifice, chiar dacă reprezintă un instrument valoros în medicină. Biologii vor continua să utilizeze AI pentru analizarea datelor și diagnosticarea bolilor, dar procesul de cercetare rămâne dependent de expertiza umană.

Perspectivele asupra viitorului

Bill Gates a recunoscut că predicțiile sale ar putea fi greșite, dar a subliniat că modul în care această tehnologie va fi folosită va remodela viețile oamenilor, la fel cum a făcut internetul în urmă cu câteva decenii. El a adăugat că, dacă printr-un scenariu improbabil inteligența artificială nu va deveni omniprezentă, „vom putea spune că am știut că va eșua”.