Măsură strategică a Fiscului: ANAF a anunțat joi că va demara controale fiscale complexe care vor include peste 500 de companii din rândul marilor contribuabili. Acestea activează într-o multitudine de sectoare ale economiei.

Controalele vor fi executate efectiv de către structurile teritoriale de inspecţie fiscală, printr-o delegare oficială de competență de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC).

Obiectivele urmărite

Scopul principal al Fiscului este verificarea strictă a modului în care companiile respectă legislația fiscală și contabilă. Aceste inspecții vizează trei aspecte esențiale:

Evaluarea corectitudinii obligaţiilor fiscale declarate și plătite la bugetul de stat. Identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală.

Selecția bazată pe Risc

ANAF subliniază că procesul de selecție a companiilor nu este aleatoriu. Includerea unui contribuabil în programul de control se face exclusiv pe baza unor analize de risc fiscal detaliate. Aceste analize sunt elaborate de structurile de specialitate ale Fiscului, utilizând intensiv informațiile din bazele de date interne și din aplicațiile informatice integrate ale instituției.

Context Strategic

Intensificarea controalelor se înscrie în strategia integrată a ANAF menită să crească conformarea fiscală la nivel național. Prin această abordare, instituția nu doar aplică sancțiuni, ci urmărește și îndrumarea contribuabililor pentru a asigura aplicarea corectă și uniformă a legislației în vigoare.