Tensiuni uriașe în interiorul Coaliției! Social democrații avertizează că vor ieși de la Guvernare dacă Ilie Bolojan va continua cu tăierile uriașe ale salariilor și cu concedierile masive din administrație. Totul în contextul în care, executivul pregătește cel de-al treilea pachet de măsuri.

Sunt tensiuni și în acest moment în Coaliția de guvernare și asta pentru că cei care se află în acest moment la guvernare nu se pun de acord cu privire la noul pachet de măsuri fiscale.

Având în vedere cele declarate până acum de către premierul Ilie Bolojan, se pare că PSD nu este de acord cu aceste măsuri.

Spre exemplu, în ceea ce privește faptul că ar putea să scadă salariile începând de anul viitor, spunea chiar președintele formațiunii PSD, Sorin Grindeanu, că, atâta timp cât partidul pe care îl conduce se află la guvernare, salariile ar putea să crească, în niciun caz nu vorbim despre scăderi.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla în Coaliție, cert este că în continuare sunt tensiuni și asta pentru că executivul nu se pune de acord cu privire la pachetul de măsuri fiscale.