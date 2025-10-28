Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, critică măsurile de austeritate adoptate de actualul Guvern, susținând că acestea nu au avut efectul scontat asupra deficitului bugetar. Într-o postare publicată marți pe Facebook, Budăi a afirmat că, potrivit execuției bugetare pe primele nouă luni, deficitul este doar cu 0,08 puncte procentuale mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, în ciuda creșterilor de taxe și impozite.

„Am văzut execuția bugetară pe primele 9 luni publicată de Ministerul Finanțelor! Nu ne prezintă situația pe luna septembrie, ca să nu se vadă unele efecte negative ale austerității, cum ar fi scăderea veniturilor din accize, în ciuda creșterii acestora. Asta reflectă clar o prăbușire a consumului. (…) Doar pentru atât am chinuit populația cu creșteri de TVA, cu majorări de dividende, cu CASS la pensii, la mame, la veterani, la călugări și călugărițe?”, a scris Budăi.

Fostul ministru subliniază că menținerea investițiilor publice, pentru care „s-a luptat PSD în cadrul Coaliției”, a contribuit la limitarea deficitului, avertizând că, fără aceste investiții, situația bugetară ar fi fost chiar mai gravă.

„Dacă s-ar fi acceptat impozitarea progresivă propusă de PSD și aplicată cu succes în toate țările dezvoltate din UE, cu scăderea poverii pe veniturile mici, astăzi situația bugetară ar fi arătat cu mult mai bine. Nu ar fi fost nevoie de alte majorări de taxe, iar veniturile bugetare s-ar fi consolidat pe termen lung”, a conchis Marius Budăi.