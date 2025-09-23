Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a transmis pe pagina sa de Facebook că plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită. El a subliniat că măsura rămâne un sprijin necesar pentru românii cu venituri mici și medii, în contextul în care inflația încă se menține la un nivel ridicat.

„Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază VA FI PRELUNGITĂ!

Argumentele de bun simț exprimate de PSD în cadrul dialogului din Coaliție au triumfat în fața orgoliilor politice mărunte!” a scris Budăi.

Acesta a precizat că, deși guvernarea actuală nu este lipsită de dificultăți, pentru PSD prioritatea rămâne protejarea cetățenilor.

Scandal total în Coaliție. Bolojan insistă să scoată plafonarea prețurilor la alimente. PSD nu este de acord

”Chiar dacă facem parte dintr-o guvernare incomodă, important este să ne luptăm pentru ceea ce este în interesul celor care ne-au votat!

Alături de colegii mei din PSD am acționat pe toate canalele oficiale și neoficiale pentru a obține acest succes important pentru românii cu venituri mici și medii!

Este un rezultat bun pentru cetățeni!”, a adăugat fostul ministru.

Marius Budăi a explicat și criteriul după care, în opinia sa, ar trebui să fie ridicată măsura. „Am convingerea că aceasta nu este ultima prelungire a acestei măsuri. Cât timp inflația este sus, trebuie să avem această barieră împotriva tentațiilor speculative. Plafonarea trebuie menținută cel puțin până când inflația coboară sub 5%. Acesta e singurul criteriu rezonabil care ar justifica o încetare a măsurii”, a mai transmis el.

Declarațiile lui Budăi vin în contextul în care măsura plafonării adaosurilor comerciale la alimente de bază a fost intens dezbătută în Coaliție, iar discuțiile s-au purtat între susținerea unei intervenții ferme pentru consumatori și criticile privind efectele asupra pieței.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmariusconstantin.budai%2Fposts%2Fpfbid0DdTG3HtLydi3amNa87o9WoSA1A7zsJWkfMx4rGFzfFPfu7Ud6BNtHASwXVvVwh4Dl&show_text=true&width=500

Plafonarea adaosului la alimente continuă să fie mărul discordiei în Coaliție: românii simt deja prețurile mai mari la raft