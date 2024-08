Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a recunoscut că este dezamăgit de atitudinea unor colegi de partid care l-ar dori remaniat, considerând că nu i se poate reproșa nimic legat de activitatea ministerului pe care-l conduce. În exclusivitate la Culisele Statului Paralele, Boloș a vorbit despre toate măsurile pe care le-a pus în practică de-a lungul mandatului.

Eu cred că acei colegi din PNL ar trebui să fie mândri, pentru că modelul liberal de venituri fiscal este unul care a dat roade și am resectat contribuabilii corecți. Mă doare (atitudinea unor colegi din PNL – N.R), nu pot să spun că nu mă doare și nu pot să spun că toată lumea înțeles aceste măsuri. Eu am fost și rămân de bună-credință”, a afirmat Marcel Boloș, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Drept exemplu, ministrul a oferit câteva date legate de creșterea colectării.

„Suntem în situația ca după mulți ai de zile să avem realizarea acestor venituri din încasări așa cum am prefigurat si poate că 42 de miliarde de lei nu este puțin. Să ne aducem aminte ce discuții și ce critici au fost cu e-Factura, iar până acum cele 2 miliarde planificate din acest proces s-au realizat 100%”.



Întrebat cum comentează zvonurile apărute în mediile politice că unii colegii de partid l-ar dori remaniat, Marcel Boloș a afirmat că n-are ce să-și reproșeze.

„Aceasta este decizia partidului și a domnului premier, ei decid dacă sunt remaniabil. Eu am conștiința împăcată că tot ce a depins de Ministerul de Finanțe noi am făcut”.