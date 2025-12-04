Stirile Zilei Manuela Hărăbor: „Eu nu găsesc decât un singur nume care poate să ne reprezinte: Anca Alexandrescu” 04/12/2025 Actrița Manuela Hărăbor, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei românești, și-a anunțat susținerea pentru Anca Alexandrescu în competiția pentru Primăria Capitalei. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR CUB Makaveli, alături de Anca Alexandrescu printre bucureșteni, pentru a găsi soluții reale la probleme adevărate VIDEO CUB Anca Alexandrescu: „Nicușor Dan nu-și va termina mandatul”. PLANURILE pentru Capitală CUB Derapaj grav al lui Cătălin Drulă. Și-a comparat contracandidații cu „ciuma și SIDA” LĂSAȚI UN MESAJ Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.! Numele tau Adresa de email nu este corecta Adresa ta de email Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu. Top vânzări auto. Care a fost cea mai bine vândută mașină din România în... Iulian budusan - 04/12/2025 Makaveli, alături de Anca Alexandrescu printre bucureșteni, pentru a găsi soluții reale la probleme... Realitatea Financiara - 04/12/2025 Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, s-a retras din cursa electorală Modificare crucială. Se elimină plafonul controversat ce afecta drepturile păgubiților Iulian budusan - 04/12/2025