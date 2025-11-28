Aproape jumătate dintre manageri se așteaptă la majorări de prețuri în perioada următoare, arată o anchetă realizată în luna noiembrie de Institutul Național de Statistică privind tendințele în evoluția activității economice, a numărului de salariați și a prețurilor.

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri (soldul conjunctural fiind -2,5 %). În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează o tendință de ușoară creștere a numărului de salariați (sold conjunctural +10,1%).

Majorӑri de preţuri sunt estimate de cei mai mulți dintre respondenți 45,9% și doar 1,6 % spun că prețurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de +44,3%.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendință de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -2,4%. În sectorul serviciilor, numărul salariaților este preconizat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -3,4%. Prețurile de vânzare sau de facturare se anticipeazӑcӑ vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +17,0%.