Eugen Rădulescu susține că singura soluție după balul bugetar este ”scăderea consumului o anumită perioadă de timp și, pe cât posibil, fără mișcări abrupte”.

Specialistul susține că majorarea TVA-ului, a taxelor și a impozitelor a dus la o scădere a deficitului, dar nu suficientă.

Potrivit lui, în momentul în care trăiești pe datorie o lună din douăsprezece, vine un moment în care trebuie să plătești datoria, nu să continui să te împrumuți.