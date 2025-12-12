Gigantul petrolier Lukoil favorizează oferta băncii americane de investiții Xtellus Partners pentru vânzarea activelor sale internaționale. Tranzacțian ar urma să fie atipică, fără numerar, care ar presupune returnarea către gigantul rus a valorilor mobiliare deținute de investitori din SUA, au declarat surse pentru Reuters,

Conform surselor Reuters, banca americană de investiţii Xtellus Partners s-a oferit să organizeze un schimb al valorile mobiliare ale Lukoil deţinute de investitori din SUA într-un acord fără numerar pentru a le returna Lukoil în schimbul activele sale internaţionale.

Reprezentanţii Xtellus au refuzat să comenteze, iar cei ai Lukoil nu au răspuns solicitărilor de a comenta.

Dacă cele 2 părți ajung la un acord, va trebui să solicite Trezoreriei SUA aprobarea pentru a continua tranzacţia, pentru că va necesita publicarea numelor celor care deţin acţiuni Lukoil, adaugă sursele.

Acestea atrag atenţia că potenţiala tranzacţie ar putea necesita aprobarea preşedintelui rus Vladimir Putin, care a interziz în 2022 tranzacţionarea acţiunilor ruse peste hotare

Mai mulţi administratori de active din SUA, inclusiv BlackRock, JP Morgan şi Goldman Sachs, au pierdut miliarde de dolari atunci când au fost nevoiţi, mai întâi să îngheţe şi apoi să îşi deprecieze acţiunile la firme ruseşti, inclusiv Lukoil, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.

După impunerea sancţiunilor SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări în activitatea externă. Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol în Rusia şi în străinătate şi a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaţionale, care produc 0,5% din petrolul global şi a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declaraţiilor contabile din 2024.