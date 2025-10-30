Lukoil a anunțat că activele internaționale ale grupului, inclusiv cele din România, vor fi cumpărate de Gunvor Group Ltd., una dintre cele mai mari companii de tranzacționare a mărfurilor din lume, specializată în comerțul cu petrolul brut, produsele petroliere rafinate, gazele naturale și lichefiate.

Într-un comunicat remis presei, PJSC „LUKOIL” informează că a primit o ofertă din partea Gunvor Group Ltd. pentru achiziționarea LUKOIL International GmbH (societate deținută integral – 100% – de PJSC „LUKOIL”, care administrează activele internaționale ale Grupului LUKOIL).

Principalele condiții ale tranzacției au fost deja convenite anterior de către părți, iar gigantul rus a acceptat oferta, angajându-se să nu poarte negocieri cu alți potențiali cumpărători.

Încheierea acordului final obligatoriu privind tranzacția este condiționată de îndeplinirea unor cerințe prealabile, inclusiv obținerea autorizației OFAC de către cumpărător, precum și a altor licențe, permise și autorizații relevante în jurisdicțiile aplicabile.

Dacă va fi necesar, părțile intenționează să solicite prelungirea licenței OFAC existente și obținerea oricăror licențe suplimentare, pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a activelor internaționale și a serviciilor bancare aferente până la finalizarea tranzacției.

Vânzarea LUKOIL are loc ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite companiei, în „lipsa unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”.

LUKOIL, jucător de top pe piața carburanților din România

Numărul angajaților LUKOIL în România depinde de context: sunt peste 3000 de angajați la nivel de companie, dar societatea LUKOIL ROMANIA SRL a raportat 203 angajați pentru anul 2024. Distincția este importantă deoarece cifra de peste 3000 ar putea include angajații din stațiile de distribuție, conform informațiilor de pesite-ul LUKOIL.