Luis Lazarus o critică dur pe Ursula von der Leyen pentru că vrea să treacă acordul Mercosur fără a supune la întâi la vot cu europarlamentarii.

Mai mult, europarlamentarul vorbește și despre abuzul asupra fermierilor care nu primesc despăgubi în cazul în care le sunt sacrificate animalele din cauza bolilor.

„Doamnă președintă, stimați colegi, auzim că doamna Ursula von der Leyen intenționează să semneze acordul cu Mercosur. Întrebarea ar fi: Parlamentul European mai reprezintă ceva în fața Comisiei? Cum adică să semneze și să intre în vigoare fără ca parlamentarii să-l voteze? E ceva care mă pune în mare dificultate cu privire la rolul pe care noi, parlamentarii, îl avem în acest Parlament.

Poate nu știți, dar în România s-a inventat un artificiu în baza căruia, dacă iei o amendă pentru cu totul altceva ca fermier, ulterior, când îți sacrifică animalele pentru o presupusă boală, nu îți mai dă niciun fel de despăgubire.

Cum se întâmplă așa ceva? Ce se face pentru fermieri într-o asemenea situație? Altfel, ovinele sunt interzise la export în viu în Uniunea Europeană dinspre România.

Tot așa, am făcut o scrisoare către domnul comisar Varelli și am primit un răspuns extrem de evaziv, ceea ce denotă că ai domniei sale consilieri nu sunt deloc informați în legătură cu ce se întâmplă în România. Poate că ar trebui să o facă.”, a declarat europarlamentarul Luis Lazarus.