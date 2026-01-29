Lovitură de proporții pentru angajații ANRE: Justiția a respins joi, în primă instanță, cererea a peste 100 de salariați de a suspenda reforma administrativă. Aceștia au încercat să blocheze în instanță măsurile care prevăd tăieri salariale și restructurări de personal, însă magistrații au decis că planul de austeritate poate continua.

Într-o tentativă disperată de a-și conserva veniturile ce depășesc cu mult media națională, peste o sută de angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) s-au izbit de refuzul magistraților. Tribunalul București a respins, miercuri, cererea de ordonanță președințială prin care aceștia sperau să blocheze tăierile de salarii și restructurarea posturilor, decizia marcând primul eșec major al „frontului” din interiorul autorității.

Bugetarii de lux reclamă „violența economică” împotriva familiilor

Argumentele folosite de reclamanți în dosar sunt de-a dreptul surprinzătoare pentru restul contribuabililor. Cele 102 persoane care au acționat instituția în judecată reclamă un așa-zis act de „violență economică”.

Printre aceștia se numără familii întregi (soț și soție) angajate în cadrul autorității, care se plâng că reducerea veniturilor le va îngreuna achitarea ratelor la credite, taxele școlare ale copiilor și cheltuielile medicale. De asemenea, aceștia susțin, paradoxal, că o diminuare a salariului i-ar face să „rămână în urmă” cu noutățile din piața energiei, afectându-le șansele de angajare pe viitor.

Loviți din plin la buzunar: Tăieri de 30% și posturi desființate

După ce Curtea Constituțională a dat undă verde Legii nr. 145/2025, conducerea ANRE a trecut la fapte, aplicând măsuri de austeritate care au vizat întregul aparat. Toate lefurile din instituție, inclusiv cele de la vârful conducerii, au fost tăiate cu 30%. 14 persoane au părăsit deja instituția în urma reorganizării. Legea vizează nu doar ANRE, ci și alte „insule de prosperitate” bugetară, precum ASF și ANCOM, încercând să aducă grilele de personal la un nivel mai apropiat de realitatea economică.

Cazul „avertizorului de integritate”

Un caz aparte respins de judecători este cel al unui fost angajat care susținea că a fost concediat abuziv, invocând calitatea de avertizor de integritate pentru a bloca desfacerea contractului de muncă. Instanța a considerat însă cererea ca fiind inadmisibilă.

Deși această primă victorie a statului nu este definitivă, miza se mută acum la Curtea de Apel București. Joi, secția de Contencios administrativ va analiza fondul litigiului, unde cei 102 angajați încearcă în continuare să demonstreze că reforma prin care li s-au tăiat privilegiile financiare este ilegală.