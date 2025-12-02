Călin Georgescu ajunge astăzi în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar la secția din Buftea, după ce mii de români au fost alături de acesta la Alba Iulia de 1 Decembrie! Zilele acestea urmează să fie judecate și mai multe termene în instanță.

Astăzi liderul suvraniștilor Călin Georgescu se va prezenta din nou, ca în fiecare zi de marți, în fiecare săptămână, pentru a semna controlul judiciar la secție de Poliție din Buftea.

Foarte multe forțe de ordine, jandarii și polițiști, sunt deja prezente la fața locului, având în vedere că la orele prânzului Călin Georgescu va fi prezent pentru a semna controlul judiciar, așa cum este procedura.

La fața locului sunt foarte multe garduri de protecție montate atât în curtea instituției, cât și pe trotuar în afară, având în vedere că se așteaptă un număr foarte mare de susținători.

De Ziua Națională, în urma apelului făcut de către liderii suveraniști, mii de oameni s-au adunat pe străzile din Alba Iulia. Am văzut și un mesaj de unitate transmis chiar de către Călin Georgescu.

Mai mult decât atât, această măsură preventivă va fi verificată- dacă se va prelungi la finalul acestei luni, dacă se prelungește pentru următoarele 60 de zile.

În ceea ce privește dosarele din instanță, pe data de 9 decembrie va veni primul răspuns în primul dosar penal trimis în judecată din partea magistraților de la judecătoria Sectorului 1.

Astăzi, în exclusivitate la Realitatea Plus, veți vedea un mesaj extrem de important din partea lui Călin Georgescu.