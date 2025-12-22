Românii se pregătesc pentru un val de scumpiri de la 1 ianuarie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noului pachet fiscal coordonat de Ilie Bolojan. Lista noilor taxe vizează în principal proprietățile, astfel că impozitele pentru case, apartamente și terenuri vor crește cu sute de lei, punând o presiune suplimentară asupra bugetelor de familie chiar din prima zi a noului an.

Pachetul de măsuri fiscale propus de guvernarea Bolojan pentru anul 2026 conturează un scenariu de austeritate severă, combinând majorări de taxe cu tăieri drastice de cheltuieli publice. Planul premierului nu vizează doar buzunarele contribuabililor, ci și restructurarea aparatului bugetar, prin concedieri masive și înghețări de venituri.

Iată principalele modificări care vor intra în vigoare și modul în care ne vor afecta:

1. Explozia Impozitelor pe Proprietate

Taxarea imobilelor va crește cu aproximativ 70%. De exemplu, pentru un apartament cu trei camere în București, taxa anuală va sări de la 198 de lei în 2025, la 355 de lei în 2026.

2. Lovitură pentru Consum și Economii (TVA și Investiții)

Majorarea TVA: Cota generală urcă la 21% (de la 19%), iar cota redusă crește la 11% (de la 9%), scumpind direct toate produsele și serviciile.

Cota generală urcă la (de la 19%), iar cota redusă crește la (de la 9%), scumpind direct toate produsele și serviciile. Impozit pe conturi: Economiile de peste 100.000 de euro vor fi taxate cu 16% .

Economiile de peste 100.000 de euro vor fi taxate cu . Dividende și câștiguri: Impozitul pe dividende crește de la 10% la 16% , aceeași cotă fiind aplicată tuturor câștigurilor financiare.

Impozitul pe dividende crește de la 10% la , aceeași cotă fiind aplicată tuturor câștigurilor financiare. Cumpărături online: Coletele din afara UE cu o valoare sub 150 de euro vor fi taxate suplimentar cu 25 de lei.

3. Reduceri de Personal și Înghețări de Venituri

Guvernul vizează o reducere de 10% a personalului din administrația publică, ceea ce înseamnă concedierea a aproximativ 13.000 de angajați din primării și consilii județene, plus restructurări în administrația centrală. În paralel, salariile și pensiile vor fi complet înghețate.

4. Noi Contribuții la Sănătate (CASS)

Se reintroduce pragul de 10% CASS pentru categorii care anterior erau protejate sau aveau praguri mai mari:

Pensiile care depășesc 3.000 de lei;

Mamele și veteranii de război.

Sinteza impactului bugetar (Estimări 2026)