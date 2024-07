Din septembrie, unii români vor beneficia de a doua mica recalculare, iar procesul va dura aproximativ șase luni! Avem lista completă a veniturilor care se iau în calcul în noua lege a pensiilor! Inclusiv venituri precum primele sau sporurile, care nu erau luate în calcul în vechea lege vor fi incluse după recalculare. Mai mult, pentru o parte dintre pensionari nici nu este nevoie de documentele doveditoare.

Este vorba despre acei pensionari care au venituri care au fost incasate dupa luna aprilie a anului 2001. Toate aceste venituri, spun oficialii, sunt deja in baza de date a Casei Nationale de Pensii. Tocmai de aceea, nu este nevoie de astfel de documente, insa in cazul acelor venituri care au fost incasate inainte de aceasta data, pensionarii trebuie sa vina si sa le depuna pentru ca ele sa poata fi luate in calcul la recalculare.

Vorbim atat despre venituri permanente, cat si despre venituri nepermanente care vor fi luate in calcul la recalculare, in noua lege, si care pana acum nu ar fi intrat in calculul pensiei.