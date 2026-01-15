Liderul AUR a venit cu un mesaj dur direct din mijlocul protestatarilor. George Simion, susține că cei care au anulat alegerile, continuă să ignore drepturile oamenilor si trebuie să fie trași la răspundere. Peste 20.000 de români s-au strâns în centrul Capitalei, în ciuda frigului pentru a cere demisia politicienilor care au impus austeritatea.

RSĂ: realitatea.net, Realitatea PlusAUTOR: REALITATEA.NET

„Suntem uniți, și suntem puternici! Vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare în ciuda frigului de afară și în ciuda celor care urăsc Tricolorul și urăsc neamul românesc. De aici, din Piața Universității, un loc sfânt unde a curs sânge pentru libertatea românilor, protestăm și strigăm împotriva cenzurii, împotriva celor care încearcă să reinstaureze dictatura și să ne fure drepturile, împotriva celor care au anulat alegerile, împotriva celor care calcă în picioare opoziția reprezentată de poporul român. Vreau să vă anunț că nu trebuie tolerată nicio manifestare antisemită și orice membru AUR va fi exclus dacă face așa ceva. Dar totodată nu trebuie tolerată nicio manifestare antiromânească. Cum a îndrăznit deputatul Silviu Vexler?

Cer Federației Comunităților Evreiești și tuturor minorităților din România să se delimiteze de gestul făcut de Silviu Vexler și să fie de partea poporului român, ca toate minoritățile din România aparțin de poporul român și de România. Le respectăm dar și ele trebuie să ne respecte pe noi. Cer respect pentru democrația din România și revenirea la turul doi.

Cer revenirea la respect pentru agricultorii români și față de toți oamenii care sunt proprietari în țara noastră. Cer oprirea birurilor și taxelor care îngenunchează zi de zi poporul nostru și asta o să cerem împreună fraților și surorilor la guvern în această seară pentru că avem de-a face cu două manifestații, le mulțumesc celor de la Acțiunea Conservatoare, ne-am raliat la cest protest împotriva legii Vexler și toate nemulțumirile și protestele justificate ale românilor adunați astăzi în Piața Universității.

Vom continua în fața guvernului, pentru că unirea face puterea. De asta suntem aici, pentru că am dat curs apelului de unitate și vă îndemn pe fiecare dintre voi să fim unul cu altul, și noi toți cu Dumnezeu și să luptăm mai departe pentru democrație, pentru pace și pentru dreptul poporului român de a-și hotărî singur destinul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Împreună să mărșăluim și să facem dreptate oricât este nevoie”, a spus George Simion în discursul său.