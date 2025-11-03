Urmează un nou pachet de măsuri care va lovi direct în buzunarele românilor, măsuri care până acum pare că nu au adus niciun beneficiu la bugetul de stat. Liderii AUR prezintă clar situația dezastruoasă în care se află România acum. Cheltuielile statului cresc alarmant, iar măsurile haotice ale guvernului Bolojan au distrus întreaga economie.

În cadrul unei conferințe organizate de AUR, liderii formațiunii au lansat acuzații grave la adresa actualei guvernări, avertizând asupra unei crize economice iminente generate de neplata datoriilor către antreprenori, creșterea taxelor și dezechilibrele macroeconomice.

Marius Lulea: „Statul nu-și onorează obligațiile. 300.000 de oameni sunt afectați”

Vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a tras un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a statului și impactul direct asupra mediului de afaceri și al angajaților.

„Există probleme foarte mari cu lichiditatea. Statul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale în relația cu antreprenorii din România. Sunt restanțe foarte mari, care depășesc și 6 luni”, a declarat Lulea.

Acesta a subliniat că neplata facturilor de către stat afectează grav economia reală:

„În condițiile în care statul nu-și onorează facturile, înseamnă că aproape 300 de mii de persoane sunt afectate. E foarte probabil ca, până la începutul anului viitor, să asistăm la o creștere a numărului de șomeri cu aproximativ 100 de mii de persoane, adică 100 de mii de persoane care nu își vor mai putea întreține familia.”

În ceea ce privește situația macroeconomică, liderul AUR a vorbit despre un dezechilibru major:

„Vorbim de un deficit de balanță comercială colosal. Cred că vom atinge 40 de miliarde de euro anul acesta, în condițiile în care situația economică, ca urmare a proastelor guvernări PSD, PNL, USR, UDMR, este grav afectată. Inflația declarată e de 10%, iar în următorii ani probabil va fi mai mare de 10%. Nu se poate menține cursul de schimb la valoarea la care e astăzi.”

Gheorghe Piperea: „Noua directivă UE privind creditele de consum este periculoasă”

Avocatul și europarlamentarul AUR a atras atenția asupra unei directive europene care urmează să fie implementată în România până pe 20 noiembrie și care ar putea avea efecte negative asupra consumatorilor.

„Există o directivă a UE care a fost adoptată în octombrie 2023, privind creditele de consum, care trebuia implementată în România în 2 ani. Reglementarea este foarte periculoasă, pentru că are plafoane foarte ridicate, de exemplu 27 de puncte procentuale peste dobânda Băncii Naționale.”

El a subliniat și obligațiile de transparență impuse băncilor:

„Trebuie ca orice publicitate, orice document pe care îl lansează banca, să conțină mențiunea: Atenție, banii împrumutați costă bani. Va trebui să ne uităm cum se plătește această datorie de către copiii, nepoții și strănepoții noștri.”

Petrișor Peiu: „Veniturile au crescut, dar cheltuielile au crescut și mai mult”

Senatorul și analistul economic Petrișor Peiu a criticat dur politica fiscală a guvernului, arătând că majorările de taxe n-au dus la o îmbunătățire a echilibrului bugetar, ci doar la sărăcirea românilor de rând.

„Creșterile de impozite și taxe și-au produs efectul: veniturile totale au crescut cu 51 de miliarde de lei, adică 2,5 puncte din PIB. Dar cheltuielile bugetare au crescut și mai mult, cu 57 de miliarde de lei. Degeaba, dacă aceste venituri sunt cheltuite imediat. Cheltuielile de personal au crescut cu 7 miliarde de lei, dobânzile cu peste 13 miliarde de lei. Nu au crescut investițiile la final și nici punctele procentuale din PIB.”

Concluzia sa a fost una pesimistă: