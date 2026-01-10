Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, desființează strategia economică a liberalilor și avertizează asupra unui colaps iminent în administrațiile locale.

Aceasta îl acuză direct pe Ilie Bolojan de impunerea unor taxe care lovesc cu predilecție în cei săraci, prin eliminarea facilităților pentru blocurile vechi, în timp ce banii colectați sunt direcționați exclusiv către bugetul național.

Într-o intervenția la REALITATEA PLUS, Vasilescu reclamă faptul că primăriile rămân fără fonduri pentru investiții de bază, precum căldura sau infrastructura, în timp ce consumul scade drastic, iar nesiguranța financiară îi blochează pe români în fața creditelor și a cheltuielilor zilnice.

„Toate aceste măsuri afectează pe toată lumea, dar pe cei săraci în mod special. S-a vehiculat o creștere de doar 70%, însă acum observ o retorică a oamenilor lui Bolojan care susțin că tot ce depășește acest procent este adăugat de primării. Este greșit. S-au eliminat din lege toate acele reduceri de plată, cum ar fi cele pentru blocurile mai vechi de 50 de ani. Astfel, taxele au crescut cel mai mult tocmai pentru cei cu venituri mici.

Ilie Bolojan ne-a asigurat că niciun leu nu va rămâne la primării, ci totul va merge la bugetul național, ceea ce nu este în regulă. Dacă cetățeanul plătește o taxă auto mai mare, el cere drumuri mai bune sau parcări și va veni la noi să le solicite. Însă noi nu vom mai avea buget la îndemână. Când plătește mai mult pentru apartament, românul vrea căldură sau reabilitare termică, iar la Craiova nu prea avem cum să satisfacem aceste cerințe.

Anul trecut, Guvernul nu ne-a mai alocat bani pentru centrala de încălzire. Aceasta s-a defectat de două ori iarna aceasta și nu avem cum să o reparăm, deoarece aparține Guvernului. Statul ne ia banii de la nivel local și îi duce la centru, dar când vine vorba de investiții în teritoriu, acestea lipsesc. Nu se mai semnează contracte, deși există bani. În ciuda creșterii taxelor, nu se vor mai putea face investiții, pe de o parte din cauza scumpirii materialelor, iar pe de altă parte pentru că Guvernul nu mai alocă fonduri autorităților locale.

Am declarat acum o lună că, de fiecare dată când PSD a fost la guvernare, a stimulat consumul. Când oamenii primesc mai mulți bani, cumpără mai mult și astfel stimulează piața și serviciile, fiind mai mulțumiți. Când am fost noi la guvernare, am scos din deprivare materială 1,5 milioane de oameni și am crescut salariul minim, de care beneficiază aproape 2 milioane de persoane.

În prezent, pe piața imobiliară nu se mai cumpără; oamenii sunt nesiguri cu privire la salarii sau la riscul de a fi concediați, așa că nimeni nu mai are curajul să facă un credit ipotecar. Chiar și la cadourile din decembrie s-au înregistrat scăderi. Este o situație complicată pentru România, gestionată prost. Era nevoie de măsuri de stimulare a economiei și a consumului.

Domnul Bolojan este obișnuit ca la Oradea, unde tot ce spune trebuie aplaudat. Așa a vrut să facă și la Asociația Municipiilor, când ne-a anunțat despre creșteri fără să ne consulte. Am avut o reacție virulentă, iar primarii mă sună — inclusiv cei de la PNL — să-mi spună că situația nu este în regulă. Din păcate, până în 2027, Guvernul este condus de liberali și trebuie să meargă pe mâna lui Bolojan, dar nu știm cât va mai funcționa acest lucru.

Cea mai nouă problemă în coaliție este cea a taxelor, față de care nu doar PSD se opune, ci toți primarii. Cât timp PSD a fost la guvernare, s-au făcut majorări pentru pensionari. În campania de anul trecut, pensionarii mi-au reproșat că de la 1 ianuarie nu au primit indexarea; le-am explicat că PSD a oferit mereu măriri, dar, din păcate, unii nu ne-au mai votat. Dacă PSD ar fi guvernat singur, ar fi fost mult mai bine pentru pensionari. Problemele sunt mari, vin facturi și taxe mărite, iar scopul PSD rămâne acela de a fi un sprijin pentru acest electorat”, a declarat primarul Craiovei la REALITATEA PLUS.