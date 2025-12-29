Banca Naţională a României (BNR) a anunțat că, începând cu data 5 ianuarie 2026, va înceta să mai publice cursul levei bulgăreşti (BGN) în raport cu leul (RON), ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro.

 
