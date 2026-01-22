Fostul președinte Klaus Iohannis scapă de executarea silită, după ce Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv, joi, solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asigurător pentru despăgubiri legate de o casă din centrul Sibiului, preluată de stat ca moștenire vacantă.

Cauza a ajuns la Alba Iulia, în apel, după ce Tribunalul Sibiu a respins solicitarea ANAF, în noiembrie 2025. Potrivit motivării instanței, Curții de Apel Alba Iulia, magistrații nu au considerat necesar sechstrul pe mai multe bunuri ale fostului președinte. Decizia a fost definitivă, potrivit Alba 24.

”Admite ca fondate apelul principal declarat de reclamantul STATUL ROMAN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov şi apelul incident declarat de intimaţii IOHANNIS KLAUS-WERNER şi IOHANNIS CARMEN-GEORGETA, împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 20 noiembrie 2025 pronunţate de Tribunalul Sibiu, Secţia I Civilă, în dosarul civil nr. 2405/85/2025, pe care o anulează în tot şi procedând la judecarea cererii cu evocarea fondului de către instanţa de apel: Respinge ca neîntemeiată cererea de instituire a sechestrului asigurator formulată de reclamantul STATUL ROMAN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă”, se arată în minuta pe scurt a Curții de Apel Alba Iulia.

Fiscul încerca să recupereze contravaloarea lipsei de folosință pentru jumătatea de imobil, dar instanța a considerat că măsura nu este justificată. Decizia vine după ce și Tribunalul Sibiu respinsese cererea în noiembrie 2025.