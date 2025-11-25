Delegațiile Ucrainei și Statelor Unite au ajuns la o înțelegere de principiu privind elementele centrale ale acordului de încetare a focului discutat la negocierile de la Geneva, a anunțat secretarul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov.

Kievul și Washingtonul, acord de principiu asupra termenilor esențiali ai planului de pace

Acesta a precizat că Ucraina mizează acum pe sprijinul partenerilor europeni pentru pașii următori ai procesului. Umerov a mai declarat că președintele Volodimir Zelenski urmează să efectueze o vizită în Statele Unite la sfârșitul lunii noiembrie.

Acolo, va discuta ultimele detalii ale acordului și va încerca să ajungă la o înțelegere directă cu Donald Trump. Pe 23 noiembrie, la Geneva au avut loc discuții între reprezentanții SUA, Ucrainei și mai multor state europene privind planul de pace propus de Trump.

Surse citate de RBC – Ucraina susțin că părțile au convenit asupra majorității punctelor din varianta inițială a planului american și au reușit să ajungă la compromisuri în privința unor aspecte sensibile, precum statutul Centralei Nucleare Zaporijia și dimensiunea viitoare a armatei ucrainene.

Chestiuni precum statutul teritorial și relația Ucrainei cu NATO ar urma să fie discutate direct între Trump și Zelenski. Potrivit Financial Times, planul de pace a fost redus de la 28 la 19 puncte.

