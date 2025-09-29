IRCC, Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor, va creşte de la 1 octombrie la 6,06%, cea mai mare valoare de când a fost introdus, în urmă cu şase ani.

În prezent, acesta este de 5,55 de procente.

Ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă, calculate pe baza acestui indice, vor creşte cu aproximativ 5%.

Pentru un credit în valoare de 300.000 de lei, pe 30 de ani, rata va creşte cu aproximativ 100 de lei.

Indicele Robor este în prezent de 6,52% şi continuă să fie mai mare decât IRCC, împrumuturile luate pe baza Robor fiind în continuare mai scumpe.

