În doar câteva ore va începe slujba de înmormântare a fostul șef de stat, Ion Iliescu, la biserica Cotroceni. Totul este stabilit după un program și un protocol strict și pregătit în cel mai mic detaliu. Ceremoniile vor fi unele restrânse, așa cum își dorește familia. Tot astăzi este zi de doliu național.

Programul ceremoniei este unul foarte bine pus la bunct si, totodata, destul de stric, stabilit conform dorintelor familiei fostului presedinte.

Programul detaliat al zilei:

09:00-09:50 – Sosirea invitaţiilor

10:00 – Scurt moment religios

10:10 – Ceremonia Gărzii la Catafalc

10:15 – Moment de reculegere

10:16 – Ridicarea de pe catafalc a sicriului

– Sicriul este purtat spre ieşirea oficială din Palatul Cotroceni (traseu: Sala Unirii – Galeria Basarabilor – Holul de Onoare – Copertină);

– La Copertină sunt prezente Şiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forţelor Armate precum şi Muzica Militară (trompet) pentru Onor;

– Se trage clopotul de la Biserica Cotroceni

10:20 – Plecarea cortegiului de la Copertină / Deplasarea cortegiului funerar spre Biserica Cotroceni

10:30-11:30 – Oficierea slujbei religioase de înmormântare

11:15 – Intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu

11:35 – Cortegiul Funerar pleacă din Palatul Cotroceni pe traseul Biserica Cotroceni-Poarta Marinescu

11:40 – Gardă de Onoare – Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” – Platoul Marinescu

– Garda prezintă ultimul onor – înclinarea drapelului.

– Intonarea Imnului Naţional al României.

– Cortegiul va trece prin faţa Gărzii.

Deplasarea cortegiului va avea loc pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari – Bdul Eroilor – Strada Bagdasar – Şoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.

Sosirea cortegiului funerar la Cimitirul Militar Ghencea III. La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun și va fi prezentat onorul.

Înmormântarea va avea loc doar în prezența familiei și a apropiaților.

Miercuri, marii absenti de la Palatul Cotroceni, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit al lui Ion Iliescu, au fost actualul presedinte al Romaniei, Nicusor Dan, si fostul sef de stat Klaus Iohannis. Conform unor surse citate de Realitatea PLUS, Nicusor Dan a promis ca va fi prezent la evenimentul de astazi.

Ion Iliescu a fost șef al statului român între anii 1990 – 1992, 1992 – 1996 și 2000 – 2004.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la Spitalul Militar „Agrippa Ionescu” din Capitală, la vârsta de 95 de ani.