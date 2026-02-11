Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu, lansează un scenariu incendiar privind strategia premierului Ilie Bolojan de a renunța la asumarea răspunderii pe legile austerității și de a apela în schimb la ordonanțe de urgență. Potrivit acestuia, decizia ar avea un singur scop: protejarea PSD de o situație politică imposibilă.

Articolul precedentDan Dungaciu, plan surprinzător pentru AUR cu actualul partid de la guvernare în vederea unei Coaliții ideale: „Dacă mai era ce a fost odată”
Articolul următorRevoltă la Palatul Victoria. Funcționarii cer sancțiuni după insultele lui Sebastian Burduja la adresa lor

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau