Ion Cristoiu a venit cu explicații incendiare referitoare la campania pentru Primăria Capitalei!

Jurnalistul susține că de fapt, Călin Georgescu o ajută pe Anca Alexandrescu prin această delimitare. Mai mult, acesta a declarat că și Nicușor Dan nu trebuia să se implice în alegeri.

Ion Cristoiu: „Susținătorii lui Georgescu o aleg pe Anca Alexandrescu!”

„- Hai să ne lămurim…

– Deci, ce vrea Georgescu… că n-am înțeles?

– Păi, în primul rand vrea să o ajute pe Anca pentru că dacă nu se delimitează… începea cu nu uitați că ar fi fost imediat Anca… care ea este cu legionarul pro rusu.

A făcut lucrul pe care trebuia să-l facă Nicușor Dan. Adică nu te cobori… oricum el a greșit atunci când a zis că va fi premierul lui Simion.

Noi am mai discutat. Cea mai bună imagine a lui e cea de icoană. Nu știu dacă vreodată icoana va ajunge la Cotroceni sau la Victoriei.

În aceste condiții, gândiți-va… Anca Alexandrescu…ea oricum… susținătorii lui Călin Georgescu se duc către ea, da?”, a transmis jurnalistul Ion Cristoiu.

Articolul precedentHIDROELECTRICA A DEPĂȘIT PRAGUL DE UN MILION DE CLIENȚI
Articolul următorANCA ALEXANDRESCU, FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU MARIUS TUCĂ. CANDIDATUL INDEPENDENT LA PRIMĂRIA CAPITALEI ARUNCĂ BOMBA ÎN DIRECT

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau