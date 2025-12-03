Asistăm la o criză postdecembristă pentru care nimeni nu răspunde, iar ministra rezist de la Mediu trebuie să demisioneze. Sunt declarațiile bombă făcute de analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu, referitoare la criza apei care afectează locuitorii din județele Prahova și Dâmbovița. Ion Cristoiu vine la Televiziunea Poporului astăzi, la ora 17:00.

”Reacția celor care conduc România a fost, este și va fi dezastruoasă. Nicușor Dan a scris pe rețelele sociale despre solidaritatea sa cu victimele inundațiilor din Asia, nu a zis un cuvânt despre criza de apă din România. De ce nu a scris? Pentru că Nicușor este capo tutti a regimului userist din România.

Se iau de la o zi la alta, măsuri de astea, frecți la picior de lemn. Asistăm la o criză tipic românească, postdecembristă, și un dezastru pentru care nimeni nu răspunde.

Principala răspunzătoare este ministresa Mediului, ea trebuie să demisioneze. Nu există nicio explicație pentru că ea în momentul în care a dat aprobare să se facă acolo lucrări și mai ales de Apele Române, la care a schimbat ea conducerea, din acel moment ea răspunde de toate consecințele pozitive și negative”, a declarat Ion Cristoiu.