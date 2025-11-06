Consiliul Concurenței a anunțat că tranzacția prin care Grupul Schwarz (operatorul Kaufland și Lidl) intenționează să preia magazinele La Cocoș ridică îngrijorări concurențiale majore. Autoritatea investighează impactul acestei mișcări atât pe piața comerțului cu amănuntul, cât și pe piața achizițiilor de produse alimentare. Principala temere a Consiliului este că entitatea rezultată în urma preluării ar putea schimba modelul de business al La Cocoș, afectând direct consumatorii.

Autoritatea de concurență a confirmat că intenția Grupului Schwarz, care operează rețelele Kaufland și Lidl, de a prelua magazinele La Cocoș ridică „probleme concurențiale” serioase. Analiza vizează impactul tranzacției atât pe piața comerțului cu amănuntul, cât și pe piața achizițiilor de produse de consum.

Principala temere exprimată de autoritate se referă la riscul ca preluarea să schimbe modelul de business distinctiv al La Cocoș. „Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoș, bazat pe marje reduse și prețuri mici pentru consumatori. De aceea, principala noastră îngrijorare constă în faptul că formatul și politica de prețuri scăzute ar putea fi schimbate în urma achiziției, ceea ce ar putea duce la o creștere a prețurilor, afectând consumatorii,” a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Consiliul subliniază că tranzacția ar putea consolida semnificativ poziția Grupului Schwarz și ar putea reduce opțiunile disponibile pentru clienți, dat fiind că operatorul Kaufland/Lidl este deja prezent pe toate piețele locale pe care activează sau urmează să activeze La Cocoș.

Pe lângă îngrijorările legate de consumatori, specialiștii avertizează că operațiunea ar putea avea un impact negativ și asupra furnizorilor. În cazul unora dintre aceștia, vânzările către magazinele La Cocoș pot reprezenta până la 90% din cifra lor de afaceri, punându-i într-o poziție vulnerabilă în fața entității consolidate.

Pentru a obține avizul de compatibilitate, Grupul Schwarz are posibilitatea de a transmite Consiliului Concurenței propuneri de angajamente menite să înlăture obiecțiile. Autoritatea așteaptă, de asemenea, observații din partea furnizorilor și a concurenților.