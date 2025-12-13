Întorsătură de situație în cazul morții fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. A fost deschis un dosar de moarte suspectă, în urma semnalelor de alarmă trase de jurnalistul Liviu Alexa, iar spitalele unde aceasta a fost tratată trebuie să trimită fișele medicale ale pacientei Stănoiu.

Cazul morții Rodicăi Stănoiu a fost înregistrat ca dosar penal pentru moarte suspectă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Anchetatorii au solicitat documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia, urmând ca, în perioada următoare, să fie demarate și audieri, potrivit surselor citate de Gandul.

Într-un articol publicat în Strict Secret, Liviu Alexa solicită public procurorului-șef Alex Florența să deschidă un dosar de anchetă post-mortem privind dubiosul deces al Rodicăi Stănoiu, prezentând o serie de informații exclusive care au stat la baza cererii sale.

Jurnalistul lansează și un atac dur la adresa avocatei Alis Drăghici, despre care afirmă că „s-a reinventat ca mare justițiară TV, fiind lăsată în mod inexplicabil pe posturile de televiziune să își vomite părerile părtinitoare”.

Alexa susține că, potrivit cercetărilor sale, în spatele așa-zisului „iubit” al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, s-ar afla un grup de persoane interesate să pună mâna pe averea fostului ministru. Acesta l-ar fi ghidonat pe tânăr pentru a o „aburi pe biata Rodica Stănoiu că e sexy, ba chiar să o fraierească că o iubește”.

