Miniștrii de externe ai NATO se întâlnesc, miercuri, la Bruxelles, pentru a discuta despre sprijinul suplimentar acordat Ucrainei, precum și despre eforturile de consolidare a capacităților de descurajare și apărare ale alianței.

Recent, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că Kievul rămâne dependent de ajutorul militar, deoarece Rusia continuă să atace Ucraina, și a cerut membrilor alianței să se angajeze să ofere mai mult sprijin.

Șeful NATO a spus că se așteaptă ca mai multe contribuții la inițiativa de finanțare a Listei de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL) să fie anunțate în următoarele zile.

Această schemă de finanțare prevede ca munițiile și armele fabricate în Statele Unite să fie vândute aliaților europeni și Canadei, care le vor pune apoi la dispoziția Ucrainei.

Cu toate acestea, întâlnirea se va desfășura probabil în umbra eforturilor de pace conduse de SUA pentru Ucraina și în lipsa secretarului de stat american Marco Rubio, notează dpa.

Este foarte neobișnuit ca un secretar de stat american să nu participe personal la o reuniune oficială a miniștrilor de externe ai NATO, scrie agenția de presă citată, care menționează că Rubio va fi reprezentat de adjunctul său, Christopher Landau.

Sursa: Realitatea Financiara