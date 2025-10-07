Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul II 2025, în termeni nominali, de 9.502 lei pe o gospodărie, reprezentând 3.824 lei pe o persoană, în creștere cu 3,9% atât pe o gospodărie cât și pe o persoană, faţă de trimestrul I 2025.

omparativ cu trimestrul II al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,7%, iar cele pe o persoană cu 16,8%.

Veniturile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul II din 2025, de 8.928 lei lunar pe o gospodărie (3.593 lei pe o persoană) în creştere cu 4,1% faţă de trimestrul I 2025, iar veniturile în natură de 574 lei lunar pe o gospodărie (231 lei pe o persoană), în creștere cu 0,8% faţă de trimestrul I 2025.

Salariile brute şi alte drepturi salariale au fost de 6.564 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (69,1% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere faţă de trimestrul I 2025 cu 0,7 puncte

procentuale). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestaţii sociale de 1.844 lei lunar pe o gospodărie (19,4% în trimestrul II 2025, respectiv, 20,5% în rimestrul I 2025 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură de 574 lei lunar pe o gospodărie (6,0% în trimestrul II 2025, respectiv, 6,2% în trimestrul I 2025).

În ceea ce privește mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul II 2025 a fost de 11.091 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4.572 lei, de 1,5 ori mai

mare decât în mediul rural.

Veniturile totale, rural față de urban

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul II 2025, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 75,2%, mai mare cu 15,7 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 22,4%, mai mare cu 4,9 puncte procentuale față de cea din mediul urban.

Cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost în trimestrul II 2025, în termeni nominali, de 8.042 lei pe o gospodărie (3237 lei pe o persoană) și au reprezentat 84,6% din veniturile totale, în creștere cu 376 lei pe o gospodărie față de trimestrul I 2025. Comparativ cu trimestrul II al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 16,2%, iar cele pe o persoană au crescut cu 17,3%.

Cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, de 7.580 lei pe o gospodărie (3051 lei pe o persoană), mai mari cu 5,3% față de trimestrul I 2025.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii, în trimestrul II 2025, a fost, în medie, de 463 lei lunar pe o gospodărie (186 lei pe o persoană), în scădere cu 1,0% față de trimestrul I 2025.

Pe ce se duc banii

În trimestrul II 2025, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4.779 lei lunar pe o gospodărie (59,4%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 2.734 lei pe o gospodărie (34,0%). Cheltuielile legate de producţia gospodăriei (cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) au fost în trimestrul II 2025 de 185 lei pe o gospodărie (2,3%).

Mediul de rezidenţă evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9.383 lei, mai mari de 1,4 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.868 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural. Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 37,1% în cheltuielile totale, cu 8,1 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 10,6% în cheltuielile totale, de

3,9 ori mai mare decât în mediul urban.