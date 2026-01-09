Institutul Național de Statistică (INS) a revizuit pozitiv evoluția economiei românești în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025. Potrivit datelor provizorii (II) publicate vineri, Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cu 0,9% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, peste estimările anterioare anunțate la începutul lunii decembrie.

Revizuirea vine în contextul în care, în trimestrul III din 2025, PIB-ul a înregistrat o scădere trimestrială de 0,2% în termeni reali, dar a rămas în creștere cu 1,5% față de trimestrul III din 2024. Valoarea PIB ajustat sezonier pentru trimestrul al treilea a fost estimată la 486,8 miliarde lei, iar pe serie brută la 518,1 miliarde lei, în creștere anuală de 1,7%.

Pentru primele nouă luni ale anului 2025, PIB-ul estimat a ajuns la 1.416 miliarde lei în prețuri curente pe serie ajustată sezonier și la 1.339,9 miliarde lei pe serie brută, confirmând o accelerare moderată a creșterii economice față de 2024.

INS arată că revizuirile au fost susținute de evoluții mai bune în mai multe ramuri economice. Agricultura și-a majorat contribuția la creșterea PIB, industria și construcțiile au consemnat ușoare îmbunătățiri ale volumului de activitate, iar sectorul comerțului, transporturilor și HoReCa a avut o contribuție mai mare decât în estimarea anterioară. Din perspectiva utilizării PIB, consumul populației și cheltuielile administrațiilor publice au fost revizuite în creștere, în timp ce investițiile (formarea brută de capital fix) au avut o contribuție mai redusă.

Per ansamblu, datele revizuite indică o economie aflată într-o fază de creștere modestă, dar fragilă, cu diferențe importante între sectoare și cu o dinamică încă volatilă de la un trimestru la altul.

